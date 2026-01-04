به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان از وقوع سه حادثه رانندگی طی دو روز گذشته در محور‌های مواصلاتی و معابر شهری تحت پوشش این دانشگاه خبر داد که مجموعاً ۱۵ نفر در این حوادث مصدوم شدند.

یاسین افرا اظهار کرد: نخستین حادثه ساعت ۲۱:۰۸ شامگاه جمعه ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، در پی انحراف از جاده یک دستگاه خودروی پراید در محور خرمشهر به اهواز، جاده امام جعفر صادق (ع)، کیلومتر ۴۵ رخ داد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه ۵ نفر شامل یک آقا ۳۲ ساله و چهار خانم با سنین ۳۸، ۳۴، ۵ و ۴ سال پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان ولیعصر خرمشهر منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۲۳:۰۵ همان شب در پی انحراف از جاده یک دستگاه خودروی ساینا در محور آبادان به ماهشهر، کیلومتر ۵ به وقوع پیوست که با اعزام دو دستگاه آمبولانس، ۳ مصدوم شامل یک آقا ۲۹ ساله، یک خانم ۲۰ ساله و یک کودک یک‌ساله پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، به بیمارستان ۱۷ شهریور آبادان انتقال یافتند.

دکتر افرا تصریح کرد: سومین حادثه ساعت ۱۹:۵۸ روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴، در پی تصادف دو دستگاه خودروی ساینا در آبادان، حدفاصل درب اصلی پالایشگاه به سمت خیابان شهید منتظری، جنب پاسگاه دریابانی رخ داد که بلافاصله سه دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این سانحه ۷ نفر شامل چهار خانم با سنین ۳۶، ۲۴، ۱۴ و ۱۱ سال و سه آقا با سنین ۳۴، ۲۰ و ۷ سال دچار مصدومیت شدند که پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، به بیمارستان حضرت امام خمینی منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی آبادان با تأکید بر رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از رانندگان خواست با توجه به افزایش تردد، شرایط جاده‌ای و رانندگی شبانه، با سرعت مطمئنه، دقت و هوشیاری کامل تردد کنند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.