پخش زنده
امروز: -
هادی حق شناس در نشست با شهرداران شهرهای گیلان ، با تأکید بر اهمیت خدمترسانی به مردم گفت: اقدامات ساده شهری مانند پاکیزگی معابر و رسیدگی به مشکلات روزمره شهروندان میتواند رضایت و آرامش مردم و مسافران را افزایش دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، هادی حقشناس ظهر امروز در نشست شهرداران گیلان که در استانداری برگزار شد گفت: تلاش ما باید معطوف به ارتقای کیفیت خدمات شهری و رفاه شهروندان باشد و مدیریت شهری زمانی موفق خواهد بود که مردم از روند خدمات رضایت کامل داشته باشند و مشکلات آنها به سرعت حل شود.
وی با تأکید بر لزوم تکمیل طرحهای عمران شهری شهرداران افزود: طرحهای عمرانی نباید متوقف شوند و اجرای آنها باید با سرعت و دقت پیگیری شود.
استاندار گیلان هماهنگی میان شهرداریها و دستگاههای اجرایی را کلید اصلی حل مسائل شهری دانست و گفت: همه باید با همکاری یکدیگر به اهداف توسعهای استان دست یابیم.
هادی حق شناس توسعه زیرساختهای شهری، بهبود فضای شهری، حمل و نقل و خدمات عمومی و توجه به محیط زیست را از اولویتهای مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: شهرداران باید با برنامهریزی دقیق و نگاه بلندمدت، رضایت مردم را در اولویت قرار دهند.
به گفته حقشناس با همافزایی و تعامل بین دستگاههای اجرایی و شهرداریها، میتوان گیلان را به استانی با کیفیت زندگی بالاتر برای شهروندان تبدیل کرد و حتی اقداماتی ساده مانند جمعآوری زباله در یک خیابان میتواند حس خوبی به مردم منتقل کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و اجتماعی گیلان افزود: توجه به جزئیات و عمل به مسئولیتها، تأثیر بیشتری از تصمیمات بزرگ و غیرضروری دارد و میتواند هم حال مردم را بهتر کند و هم تجربهای مثبت برای مسافران ایجاد نماید.
در این نشست عمدهترین مسائل و چالشهای پیش روی شهرداریهای استان بررسی شد و هر یک از شهرداران نیز نظرات و پیشنهادات خود را بیان کردند.