پخش زنده
امروز: -
پرونده ملکی به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در زمینه گسترش فرهنگ صلح و گذشت، در شهرستان بروجرد استان لرستان، با رضایت طرفین با صلح و سازش مختومه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه تلاشهای شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد برای حل و فصل دعاوی از طریق سازش، یک پرونده ملکی به ارزش ۳۵ میلیارد تومان در شعبه نهم مجتمع قضائی شهید محمد بروجردی(ره) با همت و درایت کارکنان این شعبه به صلح و سازش ختم شد.
این اقدام نشاندهنده توانایی و تعهد کارکنان شورا در رسیدگی به پروندههای پیچیده و حساس است و بیانگر آن است که با تلاش و همدلی، اختلافات میتوانند به صورت مسالمتآمیز و مؤثر پایان یابند.
شورای حل اختلاف شهرستان بروجرد گفت: این سازش در راه رضای خداوند متعال و به احترام امیرالمؤمنین علی(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) صورت گرفته و در زمینه تحقق اهداف قوه قضائیه در گسترش فرهنگ صلح و سازش و اجرای عدالت اجتماعی انجام شده است.
این موفقیت بار دیگر نقش مهم شوراهای حل اختلاف در ارتقای امنیت، آرامش و اعتماد عمومی را برجسته ساخت و نشان داد که فرهنگ گذشت و کرامت میتواند راهگشای حل بسیاری از مشکلات حقوقی و اجتماعی باشد.