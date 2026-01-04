پخش زنده
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابرکوه از تشکیل نخستین نشست هماهنگی و برنامهریزی لازم برای مشارکت در مرمت مردمی قلعه شهرسب ابرکوه خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس قدیریان گفت: در نشستی که با حضور دهیاری، اعضای شورا و معتمدین روستای شهرسب در محل دهیاری روستا تشکیل و مقرر شد با هماهنگی و همکاری مردم و صاحبان و مالکان خانههای موجود در قلعه، مرمت و ساماندهی این بنای ارزشمند انجام شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ابرکوه افزود: این اقدام با هدف حفاظت و نگهداری و در راستای حس همکاری و میراث دوستی و مشارکت مردم خوب روستا که بعضاً از وارثان و مالکان خانههای موجود در قلعه هستند، انجام خواهد شد.
قدیریان اظهار کرد: مرمت و ساماندهی این بنا در قالب مرمت اضطراری و با نظارت کامل دفتر فنی میراث فرهنگی انجام خواهد شد.
وی، ضمن اعلام آمادگی کامل مشارکت میراثفرهنگی گفت: با هماهنگی و با همکاری مردمی دیگر روستاهای شهرستان، مرمت بناها و قلعههای تاریخی این روستاها، برای حفاظت و نگهداری و عمر دهی بیشتر به بناهای تاریخی انجام خواهد شد.