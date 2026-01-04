کاشت ۳ هزار و ۵۰۰ اصله نهال در البرز
به مناسبت ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر با مشارکت جوانان هلال احمر، ۳۵۰۰ اصله نهال در مناطق مختلف استان البرز کاشته شد.
معاون امور جوانان جمعیت هلال احمر استان گفت: در این اقدام زیستمحیطی، اعضای جوانان هلال ۳۵۰۰ اصله نهال در مناطق مختلف به پاسداشت این مناسبتهای معنوی و همچنین برای حفظ محیط زیست و ترویج فرهنگ درختکاری و محافظت از طبیعت اقدام کردند.
بهنامیان افزود: این برنامه که با هدف ترویج فرهنگ نگهداری از منابع طبیعی و مقابله با آلودگیهای زیستمحیطی برگزار شد، فضای سبز منطقه را بهبود بخشیده و ضمن تقویت ارتباط جوانان با طبیعت، اهمیت مسئولیت اجتماعی در قبال محیط زیست را به نمایش گذاشت.
وی، برگزاری این برنامه همزمان با ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر را، نمادی از تلاشهای هلال احمر برای توسعه فعالیتهای داوطلبانه و حمایت از محیط زیست به شمار برشمرد.