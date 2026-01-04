پخش زنده
دوره تخصصی نقشهبرداری زمینشناسی برای کارشناسان سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) در مرکز تحقیقات یزد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمپاسکو، به منظور ارتقای سطح دانش نظری و تقویت مهارتهای عملی کارشناسان زمین شناسی، یک دوره تخصصی مختص کارشناسان ایمیدرو، ایمپاسکو و مجتمعهای تابعه در قالب برنامهای ۳ روزه در مرکز تحقیقات یزد برگزار شد.
این دوره شامل دو بخش آموزش تئوری و عملی بوده که آموزش تئوری دوره مذکور با هدف آشنایی کارشناسان حوزه زمین شناسی با مبانی تهیه نقشههای زمین شناسی، تحلیل تصاویر ماهوارهای، تطبیق دادههای دورسنجی با شرایط واقعی زمین و نهشتههای سطحی و عوارض ساختاری در محل مرکز انجام شد.
همچنین در بخش عملی این دوره که در مجتمع معدنی سرب و روی مهدی آباد برگزار شد کارشناسان به تمرین برداشتهای میدانی، ثبت و مستندسازی دقیق دادهها، تشخیص نوع سنگها و تحلیل روابط چینهای و ساختاری پرداختند.
شایان ذکر است برگزاری این دوره با تاکید بر رویکرد تئوری–عملی، گامی موثر در جهت ارتقای کیفیت تهیه نقشههای زمینشناسی و افزایش دقت و کارآمدی فعالیتهای میدانی بوده و نقش مهمی در توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در این حوزه ایفا میکند.