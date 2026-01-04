فرمانده انتظامی استان از دستگیری اعضای باند ۴ نفره خرابکاری که قصد داشتند از اعتراض شهروندان به وضعیت معیشتی سوء استفاده و به مراکز دولتی و نظامی یکی از شهر‌های قزوین حمله کنند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین؛ سردار محمدقاسم طرهانی گفت: ماموران سازمان اطلاعات انتظامی استان با همکاری سازمان اطلاعات سپاه صاحب الامر (عج) استان قزوین با انجام یکسری اقدامات تخصصی و فنی مطلع شدند افرادی با تشکیل تیمی خرابکارانه قصد اقدامات ضد امنیتی و حمله به برخی از مراکز نظامی و دولتی در استان قزوین را دارند.

وی با بیان اینکه در اقدامی غافلگیرانه و مشترک ۴ عضو این باند دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند افزود: همه این افراد دارای سابقه دستگیری در اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بوده و به تصمیم خود برای حمله به اماکن دولتی و نظامی با هدف ایجاد ناامنی اعتراف کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان بر تداوم اشراف اطلاعاتی و برخورد قاطع با عناصر خودفروخته و مخل امنیت اعلام کرد: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است و امید است شهروندان فریب رسانه‌های بیگانه و تبلیغات سوء آنها را نخورند و هر گونه اخبار و موضوع مشکوک را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.