استاندار البرز از بازگشت ۹۳ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: برنامه احیای ۱۲۵ واحد تولیدی برای امسال پیش‌بینی شده است.





مجتبی عبداللهی روز یکشنبه ۱۴ دی ماه ۱۴۰۴ در حاشیه صدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با انتقاد از جایگاه استان در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده، خواستار ایفای نقش مؤثرتر بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی در حمایت از تولید و اشتغال استان شد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، استاندار البرز از پرداخت حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحد‌های تولیدی استان در قالب مصوبات ستاد تسهیل خبر داد و ابراز امیدواری کرد: این رقم تا پایان سال با همراهی بیشتر بانک‌ها افزایش یابد.

به گفته استاندار البرز، امسال ۴۰۷ پرونده در ستاد تسهیل بررسی و ۶۵۱ مصوبه صادر شده که ۸۷ درصد آنها به مرحله اجرا رسیده و سایر مصوبات نیز در دست پیگیری است.

وی از بازگشت ۹۳ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل به چرخه تولید در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت برنامه احیای ۱۲۵ واحد تولیدی برای امسال پیش‌بینی شده است.

عبداللهی با اشاره به برگزاری ۱۲۱ جلسه ستاد تسهیل در سال گذشته، جایگاه دوم استان البرز در سطح کشور را نشان‌دهنده اهتمام جدی مدیریت استان به رفع موانع تولید دانست.

وی گفت: در صدمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ۵ پرونده بررسی و تصمیمات لازم برای رفع مشکلات و تسهیل فعالیت این واحد‌های تولیدی اتخاذ شد.