به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در آستانه برگزاری رقابت‌های بین‌المللی شمشیربازی، تیم ملی اپه ایران با هدایت یوگنی بریوکف، سرمربی روس تیم ملی، آماده حضور در مسابقات فجیره امارات می‌شود.

بر اساس تصمیمات گرفته‌شده در مسابقات انتخابی که روز سه‌شنبه ۹ آذربرگزار شد، ترکیب نهایی افراد اعزامی به این رقابت‌ها مشخص شد.

در این دوره از مسابقات که تنها در اسلحه اپه و برای هر دو بخش آقایان و بانوان برگزار می‌شود، ۴ شمشیرباز پسر و ۳ شمشیرباز دختر از ایران حضور خواهند داشت.

در میان بانوان، ریحانه رضایی از اصفهان با کسب عملکردی قابل توجه، به عنوان نفر اول تیم انتخاب شده است.

این رقابت‌ها از ۸ تا ۱۱ ژانویه (۱۸ تا ۲۱ دی ماه) در شهر فجیره کشور امارات متحده عربی برگزار خواهد شد.