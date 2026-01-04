به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی گفت: ماموران این یگان هنگام گشت زنی در جاده، به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیدمحمد صدرایی نژاد افزود: پس از بررسی خودرو، ۲ هزار لیتر سوخت فاقد مجوز از نوع گازوئیل را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی بیان کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و راننده به مرجع قضایی معرفی شد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.