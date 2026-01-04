پخش زنده
شناسنامه ۲۰ قرارگاه محله محور در بویین میاندشت صادر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار بویین میاندشت در جلسه طرح محله محوری گفت:این طرح باهدف شناسایی نقاط قوت وضعف وسنجش امکانات وتجهیزات هرروستا ویامحله اجرا شده است.
محمود درویشی با اشاره به اینکه تمام امکانات وظرفیتهایی که دستگاههای اداری واجرایی ویا هیاتهای مذهبی در روستاها دارند باید شناسایی شوند افزود:برای هرروستا باید یک معین وجایگزین تعریف شود تا درمواقع بروز حوادث احتمالی دریک روستا بتوان از ظرفیتهای روستای معین، بحران یا حادثه را مدیریت کرد.