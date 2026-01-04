بیستمین دوره رقابت‌های بین‌المللی کاراته «جام ایران‌زمین» با حضور تیم‌هایی از سراسر کشور و نمایندگان منتخب کشور‌های هند، روسیه، ژاپن، گرجستان، عراق، ارمنستان و افغانستان به میزبانی تهران برگزار شد.

این مسابقات که با هدف ارتقای سطح فنی کاراته و توسعه تعاملات بین‌المللی برگزار گردید، با حضور «هیتوشی کاسویا» رئیس جهانی سبک WSKF از کشور ژاپن همراه بود.

در پایان این رقابت‌ها، کاراته‌کا‌های کشورمان موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ شدند.

اسامی مدال‌آوران به شرح زیر است:

مدال طلا:

آنیسا رضایی، سارینا حبیبی، فهمیده شعبانی‌نسب

مدال نقره:

فرناز صادقی‌زاده، زهرا سادات میر افتابی، دیانا گودرزی

مدال برنز:

حلما فریدونی، ساناز صفری، پانیذ کمانی، دیانا قابل نظام، پارمیس کمانی، فاطمه مختاری، فاطمه اله‌دادی، شمیم سادات میر حسینی

هدایت این تیم بر عهده مربیان مبینا احمدی، عفت احمدی و فاطمه سادات نوربخش بود.

گفتنی است برگزاری این دوره از رقابت‌ها نقش مهمی در شناسایی استعداد‌های برتر و ارتقای جایگاه کاراته کشور در میادین بین‌المللی دارد