به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون صدای صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: رادیو اعتکاف در دو نوبت صبحگاهی و عصرگاهی با حضور عوامل برنامه‌ساز رادیو خراسان جنوبی در مساجد استان روی آنتن می‌رود و با برقراری ارتباط‌های تلفنی با مساجد شهرستان‌ها، حال‌وهوای معنوی معتکفان را به سمع شنوندگان می‌رساند.

صالحی بیک افزود: این برنامه ساعت ۱۲:۲۰ و ۱۶:۳۰ از رادیو خراسان جنوبی پخش می‌شود و مخاطبان می‌توانند شنونده برنامه‌های این رادیوی مناسبتی باشند.

این رادیوی مناسبتی همزمان با آغاز ایام اعتکاف فعالیت خود را شروع کرده و تا پایان این ایام معنوی ادامه خواهد داشت.

عوامل برنامه‌ساز رادیو اعتکاف در طول این مدت در جمع معتکفان دانشجویی، دانش‌آموزی، بانوان و دیگر اقشار مردم حضور می‌یابند و با انعکاس برنامه‌های عبادی، فرهنگی و معنوی مساجد، فضای اعتکاف را به مخاطبان منتقل می‌کنند.