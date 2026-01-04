پخش زنده
اعضای کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به جلسه ظهر امروز (یکشنبه ۱۴ دیماه) مجلس شورای اسلامی گفت: اعضای کمیسیون تلفیق در این جلسه با کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ موافقت کردند.
یوسفی افزود: پس از اصلاح موارد درخواستی نمایندگان از جمله اصلاح افزایش حقوق و حذف افزایش ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲، اختصاص ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی و منابع لازم از مابه تفاوت تامین بنزین و نیاز واردات مازاد بر تولید بر اساس مصرف؛ کلیات لایحه بودجه مجدد به رای گذاشته شد و نمایندگان به کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با اصلاحات انجام شده، موافقت کردند.