همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت علی علیهالسلام و روز مرد و پدر، در مراسمی با حضور مسئولان و خانوادههای معظم شهدا در مسجد جامع لنگرود، از پدران شهدای گرانقدر این شهرستان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این مراسم امام جمعه لنگرود ضمن تبریک این ایام فرخنده، به تبیین جایگاه پدر در آموزههای دینی و نقش بیبدیل پدران شهدا در حفظ و اعتلای اسلام و انقلاب پرداخت.
حجت الاسلام و المسلمین مهدی تقوی با اشاره به سیره امیرالمؤمنین علی علیهالسلام گفت: پدر در فرهنگ اسلامی نماد صبر، استقامت، هدایت و خیرخواهی است و پند و موعظه پدر به فرزند، از سر دلسوزی و عشق بوده و هرگز به معنای سختگیری نیست.
امام جمعه لنگرود با بیان اینکه پدران شهدا اسوههای واقعی ایثار هستند، گفت: همانگونه که حضرت ابراهیم علیهالسلام برای رضای الهی از عزیزترین دارایی خود یعنی فرزندش گذشت، پدران شهدا نیز با صبری الهی، فرزندان خود را در راه یاری دین خدا تقدیم کردند.
حجتالاسلام والمسلمین مهدی نقوی ادامه داد: شهدا با جانفشانی و اخلاص، مسیر بندگی خدا را پیمودند و امروز امنیت، آرامش و عزت کشور مرهون خون پاک آنان و صبر و استقامت خانوادههای معظم شان است.
وی با تأکید بر لزوم قدردانی همیشگی از خانوادههای شهدا گفت: جامعه اسلامی وظیفه دارد قدردان این پدران بزرگوار باشد، چرا که آنان با گذشتن از جگرگوشههای خود، درس ایمان، غیرت و وفاداری به انقلاب را به نسلهای آینده آموختند.
در پایان این مراسم، با اهدای لوح سپاس و هدایایی، از پدران شهدای شهرستان لنگرود تجلیل و یاد و خاطره شهدای والامقام گرامی داشته شد.