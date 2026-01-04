به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان گفت: تعاونی‌ها از ظرفیت بسیار خوبی برای سرعت بخشیدن به روند فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی استان برخوردار هستند و در همین رابطه ساخت ۹ هزار ۸۵۷ واحد مسکونی در اصفهان به همت آنها در حال اجرا است.

مجید رمضانی افزود: هم اکنون حدود ۳۷ تعاونی فعال مسکن در اصفهان مشغول به کار هستند که نشان‌دهنده بستر مناسب و پویا برای جذب سرمایه و توسعه طرح‌های جدید در این حوزه است.

وی ادامه داد: شرکت‌های تعاونی مسکن در شرایط کنونی از راه‌های مهم برای تحقق خانه‌دار شدن شهروندان هستند، اما این تعاونی‌ها هم با چالش‌هایی مواجهند که باید برطرف شود.

مدیر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان با اشاره به برگزاری نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری تولید مسکن در اصفهان، گفت: این اجلاس با هدف کمک به کاهش هزینه‌های ساخت، فعال سازی طرح‌های غیر فعال و راکد و راه اندازی طرح‌های جدید مسکن برگزار می‌شود.

وی از تمامی مدیران تعاونی‌های مسکن، اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی کشور و سرمایه‌گذاران و فعالان صنعت ساختمان دعوت کرد تا در این گردهمایی که در روز پنجشنبه هجدهم دی‌ماه در اصفهان برگزار خواهد شد، شرکت کنند.

رمضانی با بیان اینکه مهمترین هدف این اجلاس جذب سرمایه و تسهیل ساخت مسکن برای اقشار کم درآمد است، افزود: این رویداد با تمرکز بر ظرفیت‌های موجود و طرح‌های در دست اجرا، تلاشی برای برقراری پیوند میان سرمایه، تخصص و نیاز جامعه در حوزه مسکن است و انتظار می‌رود زمینه‌ساز شتاب در طرح‌های مسکن اجتماعی در استان اصفهان شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با برگزاری این رویداد و همفکری و مشارکت جمعی، گام بلندی در راستای تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد برداشته شود.

نخستین اجلاس سرمایه‌گذاری در تولید مسکن ۱۸ دی در اصفهان برگزار می‌شود.