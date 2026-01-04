پخش زنده
یادمان شهید گمنام روستای بنستان به همراه پاسداشت یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، عطر شهادت همه جای روستا پیچیده بود. از جوانانی که به عشق شهدا موکب برپا کرده بودند تا بانوانی که خادمی میکردند. در روستای بنستان بهاباد محفلی برپا کردهاند که پر از شور و شعور است آنهم به عشق شهید گمنامی که چهل روز از خاک سپاری اش میگذرد، به عشق سردار حاج قاسم سلیمانی و به عشق امیرحسین قربانی تنها شهید استان یزد در سانحه سقوط هواپیمای اوکراین.
مراسمی که فراتر از یک یادواره بود و پیام آور این حقیقت بود که مسیر فداکاری برای ایران، واحد است و فداکاران وطن در میدانهای مختلف، همه در یک رسته و یک هدف جای دارند و آن هدف پاسداری از خاک وطن است.
مردم در این محفل بازهم پیمان بستند که همچنان نگهبان مسیر پرافتخار شهدا باشند، چراکه در سایه اتحاد و همدلی است که افقهای سربلندی ایران و اقتدار ملی فراتر از دسترس دشمن باقی خواهد ماند.