رئیس سازمان تات با اشاره به اهمیت در دست بودن اطلاعات دقیق برای برنامه ریزی و اجرای طرح‌های عمرانی و تولیدی تصریح کرد: با داده‌های ماهواره‌ای، امکان سنجش و نظارت دقیق‌تر و موثر‌تر در عرصه‌های کشاورزی و منابع طبیعی فراهم می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما، غلامرضا گل محمدی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با بیان اینکه یکی از مهمترین مأموریت‌ها و کاربرد‌های ماهواره‌های جدید ایرانی، توسعه کشاورزی دقیق و دانش بنیان است، تصریح کرد: داده‌های سنجشی ماهواره‌ای علاوه بر کشاورزی، در حوزه‌هایی مانند پایش خشکسالی و آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز کاربرد دارد.

وی با اشاره به اهمیت اطلاعات سنجش از دور ماهواره‌ای به عنوان ابزار کلیدی در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، اظهار داشت: مطالعه و بررسی برخی از موضوعات مربوط به منابع طبیعی و کشاورزی بدون در دست بودن اطلاعات مستمر و دقیق مورد نیاز ممکن نیست، اما با دریافت اطلاعات ماهواره‌ای، فعالیت‌های علمی و پژوهشی در عرصه‌هایی مانند ارزیابی سلامت پوشش گیاهی، اندازه گیری رطوبت خاک و یا پیش‌بینی رشد محصول یا گیاهان میسر خواهد بود.

رئیس سازمان تات همچنین با اشاره به تسریع تغییرات اقلیمی در سطح جهانی و تشدید چالش‌هایی مانند کم‌آبی، خشکسالی یا سیل، در دست بودن داده‌های ماهواره‌ای را برای رصد و برنامه ریزی در این حوزه‌ها ضروری خواند و تصریح کرد: پژوهشگران مراکز علمی و فعالان اقتصادی برای توسعه کشاورزی دانش بنیان و حفاظت از منابع آب و خاک کشور به داده‌های بومی و واقعی‌زمان دارند و با بکارگیری این ماهواره‌ها بخش بزرگی از این نیاز‌ها رفع می‌شود.

در هفتم دی ماه ۱۴۰۴ سه ماهواره بومی ایرانی با پرتابگر سایوز به طور همزمان در مدار زمین قرار گرفتند.