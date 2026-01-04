به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، اکبر خدری گفت: در بارندگی‌های اخیر ۱۱۵ میلیون متر مکعب بارش در ایستگاه هواشناسی سدکوثر ثبت شد که با این بارش‌ها ۱/۵ متر تراز سد بالا آمده است.

وی افزود: قبل از برندگی‌ها دبی ورودی آب در بالا دست به سد کوثر حدود ۵ متر مکعب بر ثانیه بود و بعد از بارندگی‌ها دبی ورودی به ۳۳ متر مکعب برثانیه رسید.

مدیر اداره بهره‌برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: از ابتدای سال آبی حدود ۶۰ میلیون متر مکعب آب وارد سد کوثر شده که ۲۰ میلیون مترمکعب آن مربوط به بارندگی‌های اخیر است.

خدری با بیان اینکه در حال حاضر حجم سد کوثر گچساران ۳۴۵ میلیون مترمکعب است که قبل از برندگی‌ها ۵۹ درصد مخزن سد پر بود که بعد از برندگی‌ها حدود ۶۴ درصد مخزن سد پر شده است.

اکبر خدری با اشاره به اینکه سدکوثر گچساران آب آشامیدنی ۵ استان جنوبی کشور، آب صنعت، کشاورزی و زیست محیطی را تامین می‌کند گفت: تاکنون برای آشامیدنی ۳۳ میلیون مترمکعب، کشاورزی ۲۰ میلیون متر مکعب، صنعت ۳ میلیون مترمکعب و مصارف زیست محیطی ۲۰ میلیون متر مکعب آب از سد کوثر رها سازی شده است.