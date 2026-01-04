پخش زنده
شهر کیان و روستای شمس آباد بهعنوان نقاط اجرای آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان گفت:این سرشماری برای نخستین بار به روش ترکیبی با پایه ثبتی اجرا خواهد شد.
یحیی رمضانی افزود: در راستای سرشماری ۱۴۰۵ از امروز تا پنجم بهمن امسال روشهای طراحی شده برای استفاده در سرشماری مورد آزمون قرار میگیرد و در این راستا در چهارمحال و بختیاری نیز همزمان با دیگر استانها «آزمایش سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا» در شهرکیان (بهعنوان نمونهای از نقاط شهری) و شمسآباد شهرستان شهرکرد (بهعنوان نمونهای از نقاط روستایی) به مرحله اجرا در خواهد آمد.
به گفته وی در بازه زمانی ماموران سرشماری آموزشدیده با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر به خانوارهای ساکن در نقاط یادشده مراجعه و پرسشنامههای الکترونیکی را تکمیل میکنند.