خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محمدرضا حیدرزاده مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با اشاره به هدر رفت و ارسال سالانه صد‌ها تن مخلوط اتیلن و اتان به مشعل در زمان تعویض رآکتور هیدروژناسیون یا سرویس‌گذاری واحد‌های الفین گفت: این موضوع افزون بر هدررفت اقتصادی سبب افزایش آلایندگی‌های زیست محیطی می‌شد، به همین دلیل بازیابی گاز‌های ارزشمند مشعل به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم با هدف کاهش مشعل‌سوزی، حفظ محیط زیست و جلوگیری از آسیب‌های فنی تعریف شد.

وی با اشاره به اینکه اجرای این طرح منجر به کاهش سالانه حدود ۶ ساعت مشعل‌سوزی و جلوگیری از هدررفت ۷۶۲ تن مخلوط اتیلن و اتان می‌شود، افزود: در مجموع این طرح حدود ۴۰۸ هزار دلار صرفه‌جویی اقتصادی داشته است.

مدیرعامل شرکت پلیمر آریاساسول با بیان اینکه کاهش مشعل‌سوزی بخشی از راهبرد کلان تولید پاک و تعهد زیست محیطی این شرکت پلیمری است، اظهار کرد: این در شرایطی است که با وجود نبود استاندارد ملی مشخص برای حد مجاز مشعل‌سوزی، دو طرح کلیدی با سرمایه‌گذاری حدود ۲.۵ میلیون دلار اجرا شده است. این طرح سبب بازیابی سالانه ۲۵۰۰ تن اتان و اتیلن و جلوگیری از انتشار ۷۷۰۰ تن دی اکسیدکربن می‌شود.