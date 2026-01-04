تفاهم‌نامه همکاری بین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، با هدف توسعه همکاری‌های صنعتی، حمایت از واحدهای تولیدی و تقویت بنگاه‌های اقتصادی مستقر در مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و شهرک‌ها و نواحی صنعتی، به امضا رسید.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا مسرور در آیین امضای این تفاهم‌نامه با تأکید بر ضرورت افزایش هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار کرد: شرایط کنونی کشور ایجاب می‌کند تعاملات نهادی توسعه یابد تا ضمن افزایش کارآمدی دولت، رضایتمندی عمومی نیز تقویت شود.

دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به تنوع ساختار شهرک‌های صنعتی در این مناطق افزود: بخشی از شهرک‌ها توسط سازمان‌های مناطق آزاد ایجاد و اداره می‌شوند و بخشی دیگر تحت مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران قرار دارند. وجود برخی ابهامات حقوقی و اجرایی در این حوزه، با امضای این تفاهم‌نامه برطرف شده و زمینه همکاری‌های مؤثرتر فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: این تفاهم‌نامه ناظر بر تقویت هماهنگی‌هاست و موضوع مالکیت شهرک‌های صنعتی، با استناد به ماده ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه، بدون تغییر باقی می‌ماند. همچنین دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد آمادگی دارد در حوزه توسعه زیرساخت‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری‌های مشترک انجام دهد.

مسرور خاطرنشان کرد: تسهیلات و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در این تفاهم‌نامه می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی فراهم کرده و نقش مؤثری در رونق اقتصادی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایفا کند.

در ادامه این مراسم، رضا انصاری، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، هدف از امضای این تفاهم‌نامه را تقویت، انسجام‌بخشی و نظام‌مند کردن تعاملات میان دو مجموعه عنوان کرد.

وی با تأکید بر اهمیت بهبود فضای کسب‌وکار افزود: در شرایطی که سرمایه‌گذاری با چالش‌ها و ابهاماتی همراه است، تسهیل فرآیندها، روان‌سازی صدور مجوزها و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌ها و منابع موجود، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و تحقق توسعه اقتصادی دارد.

بر اساس این تفاهم‌نامه که در شش ماده به امضا رسیده است، طرفین در زمینه توانمندسازی صنایع کوچک و متوسط، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی صادرات‌محور، انتقال تجربیات در حوزه طراحی، اجرا و توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی و همچنین همکاری مشترک در مناطق ویژه اقتصادی تحت مسئولیت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، به‌ویژه در راستای تسهیل فرآیندهای صدور مجوز، همکاری خواهند کرد.

این تفاهم‌نامه امروز با امضای رضا مسرور و رضا انصاری و با حضور معاونان و مدیران دو مجموعه، در محل دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی منعقد شد.