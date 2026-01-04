به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، در هفته پانزدهم لیگ برتر بسکتبال مردان کشور، نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه فردا در اصفهان مهمان رعدپدافند این شهر است.

نماینده فارس با ۱۹ امتیاز در رده ششم جدول قرار دارد و نماینده اصفهان با ۱۶ امتیاز در رده نهم جدول است.

این رقابت‌ها با حضور ۱۱ تیم برگزار می‌شود.

****************************

در هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور شایان دیزل فارس مقابل میزبانش آسمان گلستان سه بر یک نتیجه را واگذار کرد.

تیم کشتی فرنگی جوانان فارس در رقابت‌های قهرمانی کشور، نایب‌قهرمان شد.

در این رقابت‌ها خوزستان قهرمان و تیم تهران ب مقام سوم را کسب کرد این رقابت‌ها در اهواز برگزار شد.

****************************

مسابقات دو و میدانی داخل سالن قهرمانی کشور با شرکت ۲۵ استان در مرکز تیم‌های ملی در تهران پیگیری شد و تیم فارس به مقام نایب قهرمانی دست یافت.

تیم‌های اصفهان و کرمانشاه هم اول و سوم شدند.

****************************

دور رفت لیگ ملی بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور با حضور ۷ تیم در دو گروه در شیراز برگزار شد و تیم جانبازان فارس با دو پیروزی متوالی جایگاه خود را در صدر جدول گروه الف تثبیت کرد.

****************************

محمد تدین نماینده استان فارس در مسابقات انفرادی بولینگ، عنوان سوم کشور را به دست آورد.

این رقابت‌ها با حضور ۹۵ ورزشکار در تهران برگزار شد.

****************************

مسابقات پاراتیراندازی جنوب کشور با حضور ۳۵ ورزشکار از ۵ استان در شیراز برگزار شد و نفرات برتر به مرحله نهایی راه یافتند.

****************************

در هفته پنجم لیگ برتر هندبال بانوان کشور، زاگرس جنوبی کازرون در تهران به مصاف استقلال رفت و به تساوی ۲۴ بر ۲۴ دست یافت.

نماینده فارس هم اکنون با ۳ امتیاز در رده ششم جدول هشت تیمی این رقابت‌ها قرار دارد.

****************************

در هفته سیزدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور، ایساتیس کران فارس در شیراز به مصاف تیم صدرنشین خاتون بم رفت و چهار بر صفر نتیجه را واگذار کرد.

نماینده فارس در رده نهم جدول ده تیمی این مسابقات قرار دارد.

****************************

در هفته دوازدهم لیگ دسته دوم فوتبال کشور برق شیراز در تهران مقابل شاهین این شهر سه بر یک به پیروزی رسید

گل‌های برق را فرزان دانا، احمدرضا دهداری و علیرضا بخشی به ثمر رساندند.

****************************

اردوی آماده سازی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز برای حضور پرقدرت در نیم فصل دوم در تهران برپا شده است

فجرسپاسی در پایان نیم فصل لیگ برتر با ۱۸ امتیاز در رده نهم جدول قرار دارد.

دور برگشت لیگ برتر فوتبال کشور از ۲۶ ششم دی آغاز می‌شود و فجر سپاسی یکشنبه ۲۸ دی در ورزشگاه پارس شیراز میزبان پرسپولیس تهران است.

****************************

اردوی تیم ملی اسکی آلپاین نونهالان و نوجوانان کشور برای حضور در رقابت‌های آسیایی ازبکستان، در پیست بین‌المللی پولادکف شهرستان سپیدان آغاز شده است.

در این اردو ۲۸ اسکی‌باز حضور دارند که چهار ورزشکار از استان فارس هستند.