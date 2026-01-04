پخش زنده
مهلت ارسال آثار به پنجمین جشنواره «پژواک»، تا پنجم بهمن تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر پنجمین جشنواره پژواک از تمدید مهلت دریافت آثار در تمامی بخشهای پنجمین دوره جشنواره پژواک خبر داد و گفت: با توجه به درخواستهای مکرر علاقهمندان و تعطیلیهای پیشآمده، مهلت ارسال آثار تا پنجم بهمن تمدید شد و این زمان به هیچ عنوان قابل تمدید مجدد نخواهد بود.
حمیدرضا افتخاری، با اشاره به استقبال گسترده هنرمندان و فعالان این حوزه از فراخوان جشنواره، افزود: در هفتههای اخیر درخواستهای متعددی از سوی شرکتکنندگان برای تمدید زمان ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره واصل شد که عمدتاً به دلیل تعطیلیها و محدودیتهای زمانی ایجادشده بود.
وی افزود: دبیرخانه جشنواره با بررسی این درخواستها و به منظور فراهم شدن فرصت عادلانه برای تمامی علاقهمندان، تصمیم گرفت مهلت دریافت آثار در همه بخشها شامل بخش اصلی، بخش ویژه و بخش مستمر را تا پنجم بهمن تمدید کند.
افتخاری با تاکید بر ضرورت رعایت زمانبندی جشنواره گفت: این تمدید، آخرین فرصت برای ارسال آثار است و تحت هیچ شرایطی مهلت اعلامشده مجدداً تمدید نخواهد شد. بر همین اساس از تمامی شرکتکنندگان درخواست میکنیم ارسال آثار خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
دبیر پنجمین جشنواره پژواک با قدردانی از مشارکت گسترده هنرمندان گفت: استقبال و همراهی فعالان این عرصه نشاندهنده جایگاه روبهرشد جشنواره پژواک است و امیدواریم آثار ارسالی، نمایانگر ظرفیتها و خلاقیتهای متنوع شرکتکنندگان در این دوره باشد.