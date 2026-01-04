در راستای پیگیری و تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی شهرستان ابرکوه، نشستی تخصصی به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست بررسی مسائل شهرستان ابرکوه به ریاست سیدمهدی طلائی‌مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و با حضور فرماندار شهرستان ابرکوه و جمعی از مدیران و مسئولان استانی برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در این نشست موضوعاتی از جمله پیگیری فرآیند ثبت جهانی سرو کهنسال ابرکوه، تملک اراضی پیرامونی این اثر طبیعی، پروژه تکمیل مسیر ارتباطی ابرکوه–سورمق و پیشنهاد ایجاد دبیرخانه دائمی درختان کهنسال در شهرستان ابرکوه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد در این نشست بر ضرورت هماهنگی کامل دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات در چارچوب برنامه‌های مصوب تأکید کرد.