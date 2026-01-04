به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دانش‌آموزان دبیرستان صالحین اصفهان که در اردوی پدر و پسری شرکت کرده بودند، با اهدای گل، یاد و خاطره شهید رحیم مجیدی مهر را گرامی داشتند.

ستوان یکم رحیم مجیدی مهر، معروف به «پیل افکن»، مرزبان فداکار کهگیلویه و بویراحمد، در جریان انجام مأموریت حفاظت و پایش مرز‌های کشور در مناطق مرزی شهرستان بانه در استان کردستان، بر اثر شرایط جوی سخت و کولاک شدید گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

این مرزبان شجاع اهل منطقه لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد بود.