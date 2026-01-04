پخش زنده
امروز: -
ادای احترام دانشآموزان اصفهانی به مرزبان شهیدی که در راه حفاظت از وطن در سرمای شدید هوا به شهادت رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دانشآموزان دبیرستان صالحین اصفهان که در اردوی پدر و پسری شرکت کرده بودند، با اهدای گل، یاد و خاطره شهید رحیم مجیدی مهر را گرامی داشتند.
ستوان یکم رحیم مجیدی مهر، معروف به «پیل افکن»، مرزبان فداکار کهگیلویه و بویراحمد، در جریان انجام مأموریت حفاظت و پایش مرزهای کشور در مناطق مرزی شهرستان بانه در استان کردستان، بر اثر شرایط جوی سخت و کولاک شدید گرفتار برف و بوران شد و به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
این مرزبان شجاع اهل منطقه لوداب استان کهگیلویه و بویراحمد بود.