رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تدوین برنامه جبرانی برای تسریع طرح نورد گرم ۲ فولاد مبارکه را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در جلسه پایش دو طرح مهم مجتمع فولاد مبارکه اظهار داشت: نورد گرم ۲ با ظرفیت ۴.۲ میلیون تن ورق فولادی سالانه، طرحی حیاتی برای تأمین نیاز صنایع خودروسازی و لوازم‌خانگی است، اما اجرای آن طولانی شده و حدود ۵۳ درصد پیشرفت دارد.

محمد مسعود سمیعی‌نژاد افزود: وزیر صمت پیگیر تکمیل این طرح است و ایمیدرو رفع موانع ارزی، ثبت سفارش و گمرکی را دنبال می‌کند تا تا پایان دولت فعلی وارد مدار تولید شود.

رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) همچنین درباره طرح کارخانه کنسانتره سنگ آهن سنگان با ظرفیت ۲.۴ میلیون تن (با ۷۸.۳ درصد پیشرفت) گفت: به دلیل نیاز کارخانه‌های گندله‌سازی منطقه، تکمیل سریع این طرح اولویت ویژه دارد.