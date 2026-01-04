پخش زنده
ماموران انتظامی جهرم عامل آتش سوزی یک باب منزل را در این شهرستان دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: در پی تماس به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع آتش سوزی در منزل یکی از شهروندان این شهرستان، ماموران انتظامی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند.
سرهنگ علی اصغر محمدپور افزود: در بررسیها مشخص شد آتش سوزی عمدی و با استفاده از بنزین صورت گرفته و عامل آن، فرزند ۴۴ ساله شاکی بوده است که پس از اقدامات پلیسی در ساعت اولیه دستگیر شد و به اتهام خود اعتراف کرد.
فرمانده انتظامی جهرم با بیان اینکه متهم علت و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی بیان کرد و گفت: کارشناسان میزان خسارات وارده را ۱۰ میلیارد ریال برآورد کردند.
شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.