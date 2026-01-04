لرستان؛
رسانهها صدای مطالبات مردم باشند
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت:رسانهها با مرزبندی بین اعتراض های مردمی و اغتشاشات سازمانیافته، روایت اول را به بازتاب مطالبات مردمی اختصاص دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛ اعظم روانشاد گفت:رسانهها باید با مرزبندی دقیق بین اعتراض مردمی و اغتشاشات سازمانیافته، روایت اول را به بازتاب مسئولانه ی مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم اختصاص دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری افزود: این سخنان حجت را بر ما تمام کرد و رسانه ها باید با تحلیل حرفهای و اثرگذار، هم مطالبات مردم را منعکس کنند و هم خط اغتشاشگران را آشکار کنند.
روانشاد با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در شرایط کنونی افزود: همچنین رسانه ها باید از بازنشر اخبار خام، هیجانی یا تنشزا پرهیز کرده و به روشنگری افکار عمومی درباره ی اهداف مداخلهگرانه خارجی و تلاش معاندان برای بهرهبرداری از ناآرامیها بپردارند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان به سفر آینده رئیسجمهور به استان اشاره کرد و گفت: جشنواره ی امیدآفرینی از عملکرد دولت با همکاری خانه ی مطبوعات و بسیج رسانه برگزار خواهد شد تا اخبار مثبت در کنار اخبار اقتصادی و اجتماعی استان منتشر شود.
روانشاد با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی بستههای حمایتی دولت گفت: این بستهها باید بهدرستی به اطلاع مردم برسد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی پیشرو گفت: رسانهها علاوه بر پوشش تحولات جاری، زمینهساز برگزاری جشنهای ملی و مذهبی همچون نیمه شعبان و دهه فجر باشند.