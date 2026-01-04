به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پس از اعلام نفرات برگزیده تیم ملی وزنه برداری بانوان، نام هفت ورزشکار اصفهانی دربین هجده ورزشکار دعوت شده به چشم میخورد که نشان از هدف گذاری صحیح و حرکتی رو به جلو دارد.

هانیه شریفی، هستی صدیقی، هاجر معینی، حدیث انصاری پور، یلدا شریفی، رویا مرادی و مایسا شیخی از اصفهانی‌های دعوت شده به این اردو هستند.

اردوی تیم ملی از ۱۲ دی ۱۴۰۴ در کمپ تیم‌های ملی در تهران در حال برگزاری است که ۴۰ درصد از ظرفیت تیم ملی وزنه برداری بانوان ایران از استان اصفهان هستند.

حدود ۳۰۰ هزار ورزشکار سازمان یافته و حدود هزار و ۹۰۰ باشگاه ورزشی بخش خصوصی در ۲ بخش بانوان و آقایان در استان اصفهان مشغول فعالیت هستند.