سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: دیشب وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از مساجد شهر نسر از طریق تماس با مرکز EOC دانشگاه گزارش شد و بلافاصله تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود سعادت‌نژاد سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه گفت: در نخستین گزارش‌ها ۲۹ نفر دچار گازگرفتگی شده بودند که با ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس آمبولانس به بیمارستان‌های امام حسین(ع) و نهم دی منتقل شدند.

وی گفت: تمامی تیم‌های اورژانس پیش بیمارستانی، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و تیم NRF دانشگاه در آماده‌باش کامل قرار گرفتند و اقدامات درمانی برای مصدومان ادامه یافت.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت‌حیدریه، آمار نهایی حادثه را ۴۷ نفر اعلام و اظهار کرد: بر اساس گزارش تکمیلی، مجموعاً ۴۷ نفر در این حادثه دچار مسمومیت شده‌اند که با استفاده از ۶ دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

سجاد رحیمی، افزود: از این تعداد، ۱۸ نفر توسط اتوبوس آمبولانس، ۱۳ نفر از طریق پایگاه‌های اورژانس و ۱۶ نفر نیز به‌صورت شخصی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند.

رحیمی افزود: تاکنون ۴۵ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی اولیه ترخیص شده‌اند و تنها دو نفر همچنان در بخش‌های ICU و داخلی بیمارستان امام حسین(ع) تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارند.