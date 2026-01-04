پخش زنده
مسجد فاطمه الزهرای دانشگاه صنعتی اصفهان در این روزها میزبان دانشجویان معتکف است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دانشجویان میگویند: مراسم اعتکاف فرصتی برای دل دادن به معبود و کنار زدن غفلت است.
دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان اعتکاف را تمرینی برای خودسازی و تقویت اراده، امید و اینان خود میدانند.
فضای مراسم معنوی اعتکاف پر از آگاهی، تحلیل جامع و شناخت دقیق موضوعات روز برای جامعه سازی بود.
دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در این مراسم به سخنان سرکرده رژیم آمریکا واکنش نشان دادند و تاکید کردند اعتکاف بستری برای ترویج گفتمان ایستادگی است.