به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دانشجویان می‌گویند: مراسم اعتکاف فرصتی برای دل دادن به معبود و کنار زدن غفلت است.

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان اعتکاف را تمرینی برای خودسازی و تقویت اراده، امید و اینان خود می‌دانند.

فضای مراسم معنوی اعتکاف پر از آگاهی، تحلیل جامع و شناخت دقیق موضوعات روز برای جامعه سازی بود.

دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در این مراسم به سخنان سرکرده رژیم آمریکا واکنش نشان دادند و تاکید کردند اعتکاف بستری برای ترویج گفتمان ایستادگی است.