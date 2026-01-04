پخش زنده
معاون حل اختلاف استان یزد: در حال حاضر ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در سطح استان یزد بهصورت فعال در حال ارائه خدمت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا حسین بیکی افزود: در حال حاضر ۶ شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان در استان یزد بهصورت فعال در حال ارائه خدمت هستند که با رویکرد صلحمحور و جلب رضایت شکات، نقش مهمی در حلوفصل اختلافات ایفا میکنند.
وی ادامه داد: این شعب در سهماهه سوم سال جاری، از مجموع ۳۲۳ فقره پرونده مختومه، موفق شدند ۲۷۸ فقره پرونده را منجر به صلح و سازش نمایند که این عملکرد، درصد سازش ۸۶ درصدی را به ثبت رسانده است؛ آماری قابل توجه که بیانگر تلاش جهادی اعضای شوراها و همکاری ارزشمند اصحاب پرونده است.
وی با تأکید بر آثار اجتماعی این دستاورد تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات سازشی، ۹۰ نفر از زندانیان در سهماهه مذکور آزاد شده و به آغوش گرم خانوادههای خود بازگشتهاند که این امر علاوه بر کاهش آسیبهای اجتماعی، در تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرهنگ صلح و سازش نیز تأثیر به سزایی دارد.