به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان سرخس گفت: در سفر ماه گذشته به همراه احسان قاضی‌زاده نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی به تهران و دیدار با دکتر طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، دیدار داشتیم.

مجید بیکی افزود: در این دیدار مبلغ ۷۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور کمک به تجهیز بیمارستان لقمان حکیم سرخس اختصاص یافت.

وی با بیان اینکه این سفر و دیدار با مسئولان کشوری نتایج مطلوبی به همراه داشته است، ادامه داد: این اعتبار با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌ شده و با حمایت مسئولان وزارت بهداشت اختصاص یافته که جای تشکر و قدردانی دارد.

وی بیان کرد: این اعتبار جدا از سایر اعتبارات شهرستان بوده که به منظور ارتقای سطح خدمات درمانی و تجهیز هرچه بهتر بیمارستان لقمان حکیم تخصیص داده شده است.

بیکی گفت: تجهیز و تقویت زیر ساخت‌های درمانی شهرستان از مطالبات جدی مردم است و فرمانداری با جدیت این موضوع را از طریق دستگاه‌های ذی‌ربط پیگیری خواهد کرد.