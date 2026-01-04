پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از بغداد عبداللطیف جمال رشید رئیسجمهور عراق و محمد کاظم آلصادق، سفیر جمهوری اسلامی ایران در بغداد دیدار و تحولات منطقه و تحکیم مناسبات دو کشور را بررسی کردند.
در این دیدار، راههای توسعه روابط دوجانبه میان دو کشور و چشماندازهای همکاری در حوزههای مختلف، بهگونهای که در خدمت منافع و خواستههای دو ملت باشد، بررسی شد.
همچنین آخرین تحولات اوضاع منطقهای و بینالمللی بررسی شد و بر اهمیت تداوم هماهنگی و همکاری میان دو کشور همسایه برای تحکیم پایههای صلح و ثبات در منطقه تأکید شد.