به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در شرایط تداوم فشار های اقتصادی و با هدف تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد کشور، طرح جامع حمایتی دولت مشتمل بر ۱۵ ماده رسماً وارد مرحله اجرا شد.

آیین‌نامه اجرایی این طرح امروز یکشنبه ۱۴ دیماه در جلسه‌ای عالی‌رتبه با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، دبیر شورای عالی امنیت ملی، وزرا و اعضای اقتصادی کابینه و استانداران سراسر کشور به صورت بر خط مورد بررسی نهایی قرار گرفت.

به موجب اجرای این طرح در مرحله اول و به صورت علی الحساب به ازای ۹۰ میلیون شهروند ایرانی و به مدت ۴ ماه مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید کالا اختصاص خواهد یافت.

رئیس جمهور تأکید کرد که سیاست دولت در این طرح، نه حذف یارانه و کاهش آن، بلکه انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به مصرف‌کننده نهایی است. به‌گونه‌ای که هر میزان افزایش قیمت احتمالی، به طور کامل جبران و قدرت خرید خانوار‌ها حفظ شود.