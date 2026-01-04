عضو گروه داوران بخش مسابقه سینمای ایران دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» با تأکید بر نقش فیلم کوتاه، مستند و فیلمنامه در انتقال مفاهیم ایثارگری، گفت: جشنواره زمانی اثرگذاری عمیق‌تری خواهد داشت که روایت ایثار با زبان امروز و در تعامل جدی با رسانه‌ها و نسل جوان ارائه شود.

به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سعید الهی، با اشاره به اهداف این رویداد فرهنگی اظهار کرد: جشنواره ایثار با محور توسعه فرهنگ ایثار و شهادت، همدلی اجتماعی و وفاق ملی، در صورت استمرار و برنامه‌ریزی راهبردی می‌تواند نقش مؤثری در گفتمان‌سازی فرهنگی ایفا کند.

وی افزود: اگرچه تا تحقق کامل اهداف راهی باقی مانده است، اما جشنواره در مسیر درستی قرار دارد و توانسته پیوند تازه‌ای میان نسل جدید و ارزش‌های ایثارگری ایجاد کند.

الهی با تأکید بر نقش ایثار اجتماعی در شکل‌گیری فرهنگ ایثار و شهادت گفت: هنگامی که جامعه در زندگی روزمره شاهد گذشت، همدلی و رفتار‌های فداکارانه باشد، مفاهیم عمیق‌تری همچون شهادت و ایثار بزرگ نیز برای مخاطب قابل درک‌تر و پذیرفتنی‌تر خواهد شد.

این تهیه‌کننده سینما ادامه داد: جشنواره‌ها می‌توانند با روایت‌های هنری، داستان‌ها و شخصیت‌ها، الگو‌های رفتاری مبتنی بر ایثار را به سطح جامعه تزریق و تکثیر کنند. استمرار جشنواره ایثار و ارتباط آن با بدنه اجتماعی، به‌ویژه جوانان و فیلمسازان مستقل، سبب شده روایت‌های نو و امروزی از مفهوم ایثار وارد فضای فرهنگی کشور شود و این رویداد از یک برنامه تشریفاتی فراتر رفته و به جشنواره‌ای هویتی تبدیل شود.

داور بخش فیلم‌های سینمایی جشنواره ایثار، فیلم کوتاه و مستند را اثرگذارترین بخش‌ها دانست و گفت: فیلم کوتاه به دلیل زبان موجز و مخاطب گسترده، پیام ایثار را سریع‌تر منتقل می‌کند و مستند نیز به واسطه اصالت روایت‌ها بیشترین همذات‌پنداری را ایجاد می‌کند. همچنین بخش فیلمنامه زیربنای تولیدات تصویری است و سرمایه‌گذاری در این حوزه، سرمایه‌گذاری در آینده روایت‌های ایثار به شمار می‌رود.

الهی برگزاری کارگاه‌های تخصصی را از نقاط قوت جشنواره دانست و گفت: این کارگاه‌ها نقش مهمی در انتقال تجربه و بازتعریف زبان روایت ایثار برای نسل جوان دارند. به گفته وی، هرچه جشنواره از طریق رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های فرهنگی بیشتر وارد زندگی روزمره مردم شود، گفتمان ایثار و گذشت نیز ماندگارتر خواهد شد.

دومین جشنواره ملی فیلم «ایثار» با شعار «ایران سرای امید» و به دبیری محمد کرم‌اللهی، در چهار بخش رقابتی، مسابقه ویژه و مسابقه فیلمنامه‌نویسی، به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز تا ۱۶ دی‌ماه در پردیس سینمایی ۲۹ بهمن تبریز در حال برگزاری است.