فیلم‌های سینمایی «شب روی شیلی» و «آزادی‌خواه»، پویانمایی «مسافری از ژاپن» و مستند «رویا نیست»، از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

نگاهی به چند فیلم، مستند و پویانمایی

نگاهی به چند فیلم، مستند و پویانمایی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم های سینمایی ضد‌امپریالیستی «شب روی شیلی» و «آزادی‌خواه»، امروز و دوشنبه ۱۵ دی‌، از شبکه نمایش پخش می شود، آثاری که به بازنمایی مقاومت ملت‌ها در برابر استبداد و سلطه خارجی و مداخله نامشروع کاخ سفید می‌پردازند.

«شب روی شیلی»، به کارگردانی سباستین آلارکون، امروز ساعت ۱۷، پخش می شود.

این فیلم روایتی تکان‌دهنده از بازداشت، شکنجه و سرکوب نیرو‌های آزادی‌خواه شیلی در دوران سیاه دیکتاتوری پینوشه است، دیکتاتوری‌ای که نه‌تنها بدون حمایت آمریکا امکان بقا نداشت، بلکه مستقیماً به‌عنوان بازوی اجرایی منافع واشنگتن در آمریکای لاتین عمل می‌کرد.

گریگور گریگوریو، نارتای بگالین، اولگار فدورو، باادور تسولادزه و سباستین آلارکون در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

همچنین فیلم «آزادی خواه»، به کارگردانی آلبرت آرولو محصول مشترک اسپانیا، ونزوئلا و مکزیک، دوشنبه ۱۵ ساعت ۱۷، پخش می‌شود.

این فیلم داستان زندگی سیمون بولیوار، یک فرمانده‌ی ونزوئلایی که در قرن نوزدهم زندگی می‌کرد را بازگو می‌کند. او توانست در تعداد جنگ‌های زیادی در برابر امپر اتوری اسپانیا مقاومت کند و…

در فیلم «آزادی‌خواه»، بازیگرانی، چون ادگار رامیرز، ماریا والورد، دنی هاستون، ایمانول آریاس و گری لوئیس به ایفای نقش پرداخته‌اند.

پویانمایی «مسافری از ژاپن»، روایت کونیکو یامامورا، مادر شهید محمد بابایی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی یدالله تناور، با روایتی ساده، صمیمی و مبتنی بر مستندات تاریخی از زندگی تنها مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس، در قالب ۲۶ قسمت ۴ دقیقه‌ای تولید می شود.

۱۰ قسمت نخست این پویانمایی به تهیه‌کنندگی و کارگردانی یدالله تناور، در مرکز پویانمایی صبا آماده پخش شده است. این مجموعه ۲۶ قسمتی که با روش تصاویر متحرک (کمیک موشن) تولید می‌شود، روایتی از زندگی خانم کونیکو یامامورا، مادر شهید ژاپنی دفاع مقدس، را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

این پویانمایی برای مخاطب عام طراحی شده است. لحن روایت داستان بسیار ساده و صمیمی است و به همین دلیل گروه‌های سنی مختلف می‌توانند به‌راحتی با مفاهیم آن ارتباط برقرار کنند.

هر قسمت ۴ دقیقه‌ای به‌گونه‌ای نوشته شده که به‌تنهایی یک داستان کوتاه را روایت می‌کند و در عین حال اگر مخاطب همه قسمت‌ها را پشت سر هم دنبال کند، پیوستگی روایی میان آنها وجود دارد.

در آستانه سالروز درگذشت سعید کاظمی آشتیانی بنیانگذار پژوهشگاه رویان، مستند «رویانیست»، به کارگردانی مشترک امیر مظلومی و محمد مهدی ایوبی امروز از شبکه چهار پخش می‌شود.

این مستند روایتگر تلاش‌های خستگی‌ناپذیر یک تیم جوان و دانشمند ایرانی است که با امکانات محدود و در میان تردید‌ها و بحران‌ها، وارد حوزه‌ای پرریسک مانند سلول‌های بنیادی و شبیه‌سازی شد. این مستند نشان می‌دهد علوم زیستی در ایران نه تنها در آزمایشگاه، بلکه در دل فشار‌ها و شکست‌ها جان گرفته است.

«رویانیست»، با تهیه‌کنندگی محمدحسن سلطانی و محمد نجفی به شخصیت سعید کاظمی آشتیانی مؤسس پژوهشگاه رویان می‌پردازد و داستان شکل‌گیری یکی از مهم‌ترین پروژه‌های علمی کشور را به تصویر می‌کشد.

این فیلم که ساعت ۲۳، پخش می شود در مدرسه مستند سفیر فیلم تهیه‌شده است.