مقام سابق طالبان اعلام کرد: آمریکا با ربودن رئیس جمهور ونزوئلا به دنبال تصاحب منابع طبیعی و ثروت این کشور است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیم ا، از کابل، ملا « عبدالسلام ضعیف » سفیر حاکمیت قبلی طالبان در اسلام آباد امروز در واکنش به تحولات اخیر در و نزوئلا ، هدف آمریکا از ربودن مادورو را اقدام برای تصاحب منابع طبیعی و ثروت‌ ونزوئلا دانست و گفت : آمریکا برای رسیدن به این هدف، مادورو را «ربود» تا دارایی‌های این کشور را تصرف کند.

عبدالسلام ضعیف، بازداشت « نیکلاس مادورو » را « تهدیدی برای همه کشورها» خواند و تصریح کرد: این رویکرد می ‌تواند پیامدهای گسترده جهانی داشته باشد.

این مقام سابق طالبان با بیان اینکه خودش نیز تجربه ۳ سال حضور در زندان گوانتانامو را دارد، این اقدام آمریکا را «عمل زشت و استعمارگرانه » دانست و هشدار داد: ادامه چنین سیاستی می ‌تواند در آینده به یک تهدید جهانی تبدیل شود.