همزمان با هفته مقاومت و به مناسبت ایام ولادت امام علی علیه الاسلام و روز پدر یاد پدران آسمانی حادثه تروریستی ۱۴۰۲ گلزار شهدا گرامی داشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با هفته مقاومت و به مناسبت ايام ولادت امام علي عليه الاسلام و روز پدر، به همت معاونت نيروي انساني فرماندهي انتظامي استان، طي يک مراسم به يادماندني در دفتر فرمانده انتظامي استان، ياد پدران آسماني حادثه تروريستي ۱۴۰۲ گلزار شهدا گرامي داشته شد.

در اين ويژه برنامه، فرمانده انتظامي استان ضمن ميزباني از خانواده شهداي انتظامي حادثه تروريستي ۱۴۰۲ گلزار شهداي کرمان، ياد اين شهداي گرانقدر را گرامي داشت و ضمن گفتگوي صميمانه با خانواده شهدا، جوياي احوال و امور زندگي آنان شد.

در ادامه، با اهداي لوح يادبود و هدايايي، به طور ويژه از فرزندان و همسران شهداي انتظامي این حادثه تروريستي تجليل به عمل آمد.