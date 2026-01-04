

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی با بیان اینکه به دلایلی مانند کم آبی، کشت پنبه در مقایسه با پارسال کاهش داشته است، تصریح کرد: سطح کشت پنبه در سال گذشته ۹۶ هزار و ۶۱۲ هکتار بود که این رقم در سال جاری ۲۲ درصد کاهش داشته است.

سعد الله منصوری با بیان این که برداشت وش پنبه در استان‌های پنبه‌خیز و دیگر استان‌ها به پایان رسیده است، افزود: امسال ۷۵ هزار و ۵۸ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت پنبه قرار گرفت که از این میزان ۷۴ هزار و ۱۴۸ هکتار آن معادل ۹۹ درصد کشت آبی و ۹۱۰ هکتار آن کشت دیم بوده است.

مدیرکل دفتر پنبه و دانه‌های روغنی با اشاره به اهمیت استفاده از بذر‌های اصلاح شده و مقاوم اظهار داشت: برای کشت پنبه در سال جاری ۱۶۱۰ تن بذر تدارک دیده شده که ۱۳۷۱ تن بذر داخلی و ۲۳۹ تن بذر وارداتی بوده است.

سعد الله منصوری، نیاز کشور به تولید الیاف پنبه برای استفاده در صنایع نساجی را حدود ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با پیش‌بینی حداکثر تولید ۱۸۰ هزار تن وش و تولید ۶۰ هزار تن الیاف، مابقی آن از محل واردات تامین خواهد شد.