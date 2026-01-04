رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت: هیچگونه سوخت مازوتی در نیروگاه ری استفاده نمی‌شود و این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین محور پایش‌ها به‌صورت مستمر در حال رصد است.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی به همراه مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با حضور در نیروگاه ری از آخرین وضع اجرای طرح‌های توسعه در دست احداث، زیرساخت‌ها و ارتقای استاندارد‌های نیروگاهی این مجموعه مطلع شد. در این برنامه حاضران ضمن برگزاری نشست کارشناسی از بخش‌های مختلف نیروگاه از جملهطرح های احداث نخستین نیروگاه سیکل‌ترکیبی راندمان بالا با بهره‌گیری از توربین ملی MGT۷۵، پست GIS، واحد‌های نیروگاه MGT۴۰ و پست GIS ۲۳۰ کیلوولت بازدید کرده و از آخرین اقدامات انجام‌شده، طرح های در حال اجرا و طرح‌های توسعه‌ای نیروگاه مطلع شدند.

سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی در این بازدید، بر اهمیت تعامل سازنده میان صنعت برق و نهاد‌های نظارتی تاکید کرد و گفت: توانمندی داخلی، تلاش متخصصان نیروگاه و استمرار فعالیت مجموعه حتی در شرایط سخت، نشان‌دهنده تعهد ملی و ظرفیت بالای فنی در این مجموعه است.

وی همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای تجهیزات، داخلی‌سازی و حفظ آمادگی تولید را قابل تقدیر دانست و گفت: در حال حاضر هیچ‌گونه سوخت مازوتی در نیروگاه ری استفاده نمی شود و این موضوع به‌عنوان مهم‌ترین محور پایش‌ها به‌صورت مستمر در حال رصد است.

عظیم اعتمادی، مدیرعامل برق حرارتی نیز در این بازدید با تاکید بر رویکرد توسعه‌محور صنعت برق، به برنامه‌های نوسازی و جایگزینی واحد‌های قدیمی اشاره کرد و گفت: توسعه واحد‌های جدید با راندمان بالاتر و فناوری روز، از جمله واحد‌های کلاس F در دستور کار صنعت برق قرار دارد و چندین طرح نیروگاهی در ری در حال اجرا بوده و طرح های جدید نیز در مرحله آغاز قرار دارند.

وی همچنین با اشاره به قدمت نیروگاه، بر ضرورت تسریع فرآیند نوسازی زیرساخت‌ها با همکاری و تعامل همه دستگاه‌های ذی‌ربط تاکید کرد و افزود: سوخت اصلی نیروگاه‌های حرارتی گاز طبیعی است و هیچ یک از نیروگاه‌های استان تهران مازوت مصرف نمی‌کنند.