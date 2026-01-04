به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان رستم گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران انتظامی این فرماندهی هنگام گشت زنی و کنترل جاده، به یک دستگاه وانت نیسان حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ سید عبدالمحمدنازیدوک افزود: ماموران انتظامی در بازرسی از این خودرو، ۶ راس گاو را که فاقد هرگونه مجوز بود ، کشف کردند.

فرمانده انتظامی رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام مکشوفه را هفت میلیارد ریال برآورد کردند، بیان کرد: راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.