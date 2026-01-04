تشکیل ۲۰ هزار پرونده مربوط به حملات رژیم صهیونی به ایران تشکیل ۲۰ هزار پرونده مربوط به حملات رژیم صهیونی به ایران تشکیل ۲۰ هزار پرونده مربوط به حملات رژیم صهیونی به ایران تشکیل ۲۰ هزار پرونده مربوط به حملات رژیم صهیونی به ایران تشکیل ۲۰ هزار پرونده مربوط به حملات رژیم صهیونی به ایران تشکیل ۲۰ هزار پرونده مربوط به حملات رژیم صهیونی به ایران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه‌ی کشور صبح امروز در حاشیه مراسم تحلیف ۱۱۴ وکیل جدید پایه یک گیلان در محل دادگستری استان در رشت، با اشاره به ظرفیت‌های مشهود در مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه در امر دفاع از حقوق مردم، به تشکیل ۲۰ هزار برگه‌ی کارشناسی معاضدت مربوط به دفاع مقدس ۱۲ روزه در مناطق مختلف کشور اشاره کرد و گفت: هم اکنون از این تعداد، ۲ هزار برگه‌ی کارشناسی با همت وکلای زیر مجموعه‌ی این مرکز به پرونده‌ی قضایی تبدیل و برای رسیدگی به محاکم قضایی ارسال شده و این روند همچنان ادامه دارد.

حسن عبدلیان پور افزود: ۵ هزار وکیل مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه‌ی کشور بدون هیچ چشم داشتی و بطور خودجوش و با هدف دفاع از حقوق مردم در جمع آوری و تشکیل این پرونده‌ها تلاش کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اخذ رای از محاکم داخلی برای این پرونده‌ها زمینه را برای پیگیری در محاکم بین المللی نیز فراهم می‌کند، افزود: الان عده ای از وکلای شاخص کشور با وکلای بین المللی در موسساتی همچون دیوان کیفری بین‌المللی همکاری دارند و این شرایط، زمینه‌ی بهره گیری از راهکار‌های بین المللی را نیز برای پیگیری حقوق مردم تسهیل می‌کند.

رئیس مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه‌ی کشور در ادامه از فعالیت ۶۰ هزار وکیل پایه‌ی یک زیر نظر این مرکز در سراسر کشور خبر داد و افزود: این رقم با لحاظ کارشناسان رسمی دادگستری و مشاوران خانواده به صد و سی هزار نفر می‌رسد.

مجید الهیان، رئیس کل دادگستری گیلان نیز در سخنانی بر لزوم تعهد مجموع دست اندرکاران امر قضا از جمله وکلا به تحقق عینی عدالت تاکید کرد و این مهم را مستلزم تأسی از سیره‌ی مولای متقیان امام علی علیه السلام عنوان کرد.

شهریار ولی زاده، رئيس مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه‌ی گیلان نیز در این مراسم تعداد وکلای تحت پوشش این مرکز را در شهرستان‌های ۱۷ گانه‌ی گیلان ۲ هزار و ۱۰۰ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد، ۴۸۰ نفر کارآموز دوره‌ی وکالت هستند که ۱۱۴ نفرشان امروز به وکیل پایه یک تبدیل شدند و از این پس می‌توانند در تمام پرونده ها، بدون هیچ گونه محدودیتی به امر دفاع از موکل‌های خود بپردازند.

سید کریم معصومی، نماینده‌ی مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی نیز تعامل و همکاری مرکز وکلای قوه‌ی قضائیه با نمایندگان مردم را زمینه ساز اصلاح و تدوین قوانینی باز دارنده و اثر گذار برشمرد.

در پایان ۱۱۴ نفر از کارآموزان دوره‌ی وکالت سطح پایه‌ی یک که موفق به گذراندن دوره‌ی ۱۸ ماهه‌ی آموزشی شده بودند، در قالب یک مراسم تحلیف برای تحقق عینی عدالت در روند دفاع از موکل‌های خود سوگند یاد کردند.

در پایان هم از ۲۰ خانواده‌ی شهید، وکیل آزاده و ایثارگر و جمعی از وکلای نمونه‌ی گیلان قدردانی شد.