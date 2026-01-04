پخش زنده
امروز: -
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) گفت: ملت ایران درسآموخته دانشگاه عاشورا هستند و در راه آرمانهای اسلامی و ملی، پای نظام و زیر پرچم ولایت ایستادگی میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت سالروز میلاد امیرالمؤمنین علی (ع) مراسم پدران آسمانی با حضور امیر سرتیپ «علیرضا الهامی» فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) و نیروی پدافند هوایی ارتش، استاندار قم، تولیت مسجد مقدس جمکران و جمعی از خانوادههای شهدا و مردم قم در این استان برگزار شد.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) در این مراسم ضمن گرامیداشت سالروز ولادت امام علی (ع) و روز پدر گفت: ایران اسلامی و مردم ولایی آن درسآموخته دانشگاه عاشورا هستند و در راه آرمانهای اسلامی و ملی پای نظام و زیر پرچم ولایت ایستادگی میکنند و به بهانههای دشمنان توجهی نمیکنند.
امیر الهامی تأکيد کرد: غیرت و مردانگی جوانان ما در همه بخشهای لشکری و کشوری ناشی از سیره حضرت امام علی (ع) است و اگر امروز میبینید که ملت ایران در برابر زورگویی دشمن ایستاده و بر اصول اخلاقی و ملی خود ایستادگی میکند، دلیل آن پیروی از مکتب انسانساز و عدالتمحور امام اول شیعیان است.
فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتمالانبیا (ص) در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی دوم و به ویژه شهدای مجموعه پدافند هوایی کشور تصریح کرد: پدران آسمانی که فرزندان و خانوادههای آنها امروز در فراق آنها هستند، علاوه بر اینکه نمونه و اسوه پدری دلسوز در خانواده خود بودند مسئولیت اجتماعی خود را برای دفاع از وطن و کیان مقدس جمهوری اسلامی ایران را نیز به درستی و با تمام توان به انجام رساندند و تا پای جان در برابر دشمن ایستادگی کردند و وظیفه ما است که قدردان شجاعت و ایثارگری این شهدای عزیز و خانواده گرانقدر آنها باشیم.