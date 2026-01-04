پخش زنده
امروز: -
درر دل مسجد، جایی که زمان می ایستد و دل ها به پرواز درمی آیند، اهالی شهرستان نهاوند به دنبال آرامش معنوی هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این روزها در ماه پر فضیلت رجب و در ایام اعتکاف، مساجد شهرستان نهاوند از جمله پنج مسجد شهر فیروزان، میزبان معتکفانی است که از دنیا و تعلقات آن دل کندهاند و در مسجد گوشهای خلوت گزیدهاند و با خدای متعال راز و نیاز می کنند.
اعتکاف فرصتی ناب است تا در میان قرآن و اذان، به خود و خدا نزدیکتر شوند و با دلهایی پاک و روحی تازه، به دنیای بیرون بازگردند.