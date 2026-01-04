رئیس کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع گاز پارس جنوبی از تعمیر، ساخت و بومی‌سازی بیش از ۲ هزار و ۶۲۵ قطعه و تجهیز کلیدی در ۹ ماه گذشته خبر داد و گفت: روند بومی‌سازی تجهیزات در کقایسه با مدت مشابه پارسال بیش از ۱۵ درصد رشد داشته است.

خبرگزاری صدا و سیما، به گزارشبه نقل از شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، کمال محمدی با تشریح توانمندی‌ها و مأموریت‌های کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات این مجتمع اظهار کرد: کارگاه مرکزی با اتکا به ظرفیت بالای نیروی انسانی متخصص، دانش‌محور و برخوردار از مهارت‌های فنی پیشرفته و بهره‌مندی از تجهیزات و ماشین‌آلات مدرن، تاکنون خدمات گسترده‌ای به تمام پالایشگاه‌های مجتمع گاز پارس جنوبی ارائه کرده است.

وی مأموریت اصلی این کارگاه را اجرای عملیات تعمیر، بازسازی و نوسازی مستمر قطعات، تجهیزات ثابت و دوار مطابق با درخواست‌های ارسالی از واحد‌های مختلف مجتمع برشمرد و افزود: انجام تعمیرات اضطراری ماشین‌آلات و تجهیزات فرآیندی، تولیدی و جانبی پالایشگاه‌های سیزده‌گانه و تأسیسات مشترک مجتمع، در کنار اجرای کامل و بدون نقص تعمیرات اساسی برنامه‌ریزی‌شده از نظر کمّی و کیفی، از مهم‌ترین مسئولیت‌های این مجموعه به‌شمار می‌رود.

رئیس کارگاه مرکزی تعمیرات و ساخت قطعات مجتمع گاز پارس جنوبی درباره اولویت‌های این کارگاه در ۱۴۰۴ تصریح کرد: در حوزه منابع انسانی، ارتقای سطح تخصص، مهارت نیرو‌های فنی، طراحی، اجرای برنامه‌های انگیزشی و رفاهی برای حفظ و تقویت سرمایه انسانی متخصص از مهم‌ترین راهبرد‌های در دستور کار است.

محمدی با بیان اینکه افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان تعمیرات تجهیزات ارسالی از پالایشگاه‌ها به کارگاه مرکزی به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی عملکرد به‌صورت جدی دنبال می‌شود، افزود: بیش از ۲ هزار و ۶۲۵ قطعه و تجهیز کلیدی مورد نیاز پالایشگاه‌های پارس جنوبی در کارگاه مرکزی تعمیر، ساخت یا بومی‌سازی شده که این دستاورد، بیانگر اراده، تخصص و توانمندی بالای کارکنان این مجموعه راهبردی است.

وی با اعلام اینکه روند ساخت و بومی‌سازی تجهیزات در مقایسه با مدت مشابه پارسال، بیش از ۱۵ درصد رشد داشته و این موضوع نقش مؤثری در افزایش پایداری تولید، کاهش وابستگی به خارج و صرفه‌جویی اقتصادی ایفا می‌کند، تأکید کرد: مجموع قطعات و تجهیزات ساخته‌شده، تعمیرشده یا مهندسی معکوس‌شده در کارگاه مرکزی در سه سال گذشته تاکنون از ۶ هزار و ۷۰ قطعه و تجهیز پالایشگاهی فراتر رفته است؛ آماری که جایگاه این کارگاه را به‌عنوان یکی از بازو‌های فنی و پشتیبانی کلیدی صنعت گاز کشور تثبیت می‌کند.