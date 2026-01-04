پخش زنده
طرح سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ ، در شهرستان شوشتر به عنوان پایلوت در خوزستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شوشتر به عنوان ستاد آزمایش سرشماری نفوس و مسکن ۱۴۰۵ خوزستان انتخاب شده است.
در شهرستان شوشتر بهعنوان یکی از شهرستانهایی که جمعآوری اطلاعات بهصورت میدانی همراه با اطلاعات ثبتیمبنا انجام میشود، اجرای آزمایشی سرشماری آغاز شده است.
این سرشماریها از مهمترین اقدامات مرکز آمار ایران است که هر ۱۰ سال یکبار با هدف دستیابی به اطلاعات دقیق جمعیتی و مسکنی انجام میشود.
در سرشماری سال ۱۳۹۵ اطلاعات بهصورت کامل از طریق حضور میدانی آمارگیران و مراجعه به منازل جمعآوری شد، اما در سرشماری ۱۴۰۵ شاهد تغییر رویکرد خواهیم بود و تولید اطلاعات بر مبنای ترکیبی از دادههای میدانی و ثبتیمبنا انجام میشود.
در روش ثبتیمبنا، سامانههای اطلاعاتی دستگاههای اجرایی از جمله ثبت احوال، اداره پست و سامانههای در اختیار دانشگاهها به یکدیگر متصل شده و با معماری دادهای مناسب، بخش قابل توجهی از نیازهای آماری سرشماری نفوس و مسکن را تامین میکنند.