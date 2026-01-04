پخش زنده
بررسیها حاکی از افزایش پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما از امروز تا حداقل روز پنجشنبه میباشد که موجب افزایش پتانسیل انباشت آلایندههای جوی در استان خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت: هشدار زرد آلودگی هوا شماره ۹ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص افزایش غلظت آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا در اراک و سایر مناطق صنعتی استان امروز صادر شده است.
مرادی افزود: روند کاهش دمای شبانه تا صبح فردا دوشنبه تداوم خواهد یافت و پس از آن سرمای شبانه تا پایان هفته کم و بیش تداوم خواهد یافت. دمای روزانه طی روزهای آتی افزایش تدریجی خواهد داشت.
همچنین بررسی خروجی فعلی مدلهای پیش بینی نشان میدهد طی هفته جاری پدیده بارشی در استان نخواهیم داشت.