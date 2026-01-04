پخش زنده
امروز: -
سن ناوگان حمل و نقل عمومی برون شهری استان اصفهان به ۱۵ سال رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان، با اشاره به اجرای چندساله طرح نوسازی ناوگان حملونقل گفت: سن نوسازی ناوگان حملونقل استان از ۵ به ۱۵ سال رسیده و امیدواریم مشکل فرسودگی خودروها حل و خودروهای جدید وارد سیستم شوند.
حسین بیغمیان، اعطای تسهیلات ۱۰ میلیاردتومانی و اجرای طرحهای مرتبط با واردات خودرو برای شرکتهای دارای کارت بازرگانی از برنامههای در دستور کار به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل دانست.
وی گفت: در استان اصفهان، پرترددترین محور، محور اصفهان-کاشان -تهران است و پس از آن، محورهای شرق استان که به سمت نایین، یزد و بندرعباس میرود، از اهمیت زیادی برخوردارند، محور جنوبی به سمت بوشهر و همچنین محورهای غرب و جنوب غربی استان هم جزو مسیرهای اصلی تردد محسوب میشوند.
وی با اشاره به مدیریت و نظارت اتوبوسها و کامیونها در بزرگراه پرتردد اصفهان – کاشان گفت: از نظر فنی، تمامی وسایل نقلیه برونشهری که پلاک (ع) دارند، ملزم به داشتن معاینه فنی معتبر هستند، پیش از حرکت، مدیر فنی شرکتهای حملونقل موظفاند به منظور اطمینان از سلامت از خودرو ها، آنها را به دقت بررسی و سپس مجوز تردد صادر کنند.
حسین بیغمیان ادامه داد: این نظارت هم در بخش حملونقل مسافر و هم در بخش بار، با حساسیت و جدیت بالا در حال اجرا است.
وی گفت: کنترل رانندگان هم بخش حیاتی دیگری است، بهعنوانمثال، اگر کارت هوشمند راننده بدون اعتبار باشد، به او اجازه تردد داده نمیشود؛ بنابراین، نظارت مستمر فنی و انسانی بر ناوگان اعمال میشود.
رئیس اداره حملونقل مسافر اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان اصفهان گفت: طبیعی است که فرسودگی ناوگان میتواند بر آمار تصادفات تأثیرگذار باشد، اما با اجرای نظام کنترل فنی و معاینههای دورهای، احتمال بروز مشکلات فنی تا حد قابلتوجهی کاهشیافته است.
بیغمیان با اشاره به اقدامات اجرا شده برای افزایش ایمنی جادهها نیز افزود: سازمان راهداری طرحهای مختلفی را برای ارتقای ایمنی جادهها دنبال میکند، یکی از این طرحهای مهم، جایگزینی «نیوجرسی» (جدول بتنی ایمن) بهجای گاردریلهای فلزی قدیمی در بزرگراههاست، این کار بهویژه در مسیرهای پرتردد مانند محور اصفهان - تهران در حال اجرا است.